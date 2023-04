Giovan Battista De Gattis presidente Anpe VdA

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’ANPE Valle d’Aosta che, all’unanimità, ha così definito le cariche statutarie: Giovan Battista De Gattis (Presidente), Lucia Poli (Vice Presidente), Paola Florio (Consigliera), Maurizia Serventi (Segretaria), Fabio Courmoz (Tesoriere).

Nel prossimo quinquennio, l’ANPE Valle d’Aosta continuerà a diffondere la conoscenza della figura del Pedagogista e del contributo che può fornire al “mondo” della formazione, ovvero promuoverà forme di collaborazione con le Istituzioni e le associazioni regionali che - a vario titolo - si occupano di aspetti didattico-pedagogici.

L’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) ha una sede centrale a Roma e sedi decentrate nelle varie regioni. Si è dotata di un profilo professionale del pedagogista - elaborato secondo le Direttive Europee e depositato alla SIAE e al CNEL - di un Codice Deontologico, di un Comitato Tecnico Scientifico e di un Comitato Etico.

Già membro della Consulta Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) - l’ANPE - è membro dell’Osservatorio Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Delegazione Italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia - di cui è socio fondatore - e aderisce a Confassociazioni; organizzata secondo quanto previsto dalla Legge n. 4/2013 è iscritta, da giugno 2019, nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico tra le associazioni che possono rilasciare l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale per i servizi offerti.

"ANPE Valle d’Aosta - sottolinea De Gattis - è parte integrante di tale fronte e, in attesa dei provvedimenti nazionali, intende proporre ai decisori politici regionali l’istituzione di un Servizio Psico-Pedagogico (come già attuato in Lombardia dal luglio 2021) rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, degli istituti di formazione professionale, ovvero del Centro Regionale di Istruzione degli adulti (CRIA): un servizio - composto da psicologo e pedagogista - volto a supportare tutti i soggetti impegnati nel sistema scolastico regionale e in grado di prevenire/intervenire in situazioni di insuccesso formativo, dispersione scolastica e/o disagio relazionale".

Anpe VdA è alla ricerca di "Pedagogisti - portatori di nuove idee e/o riflessioni - disponibili a mettersi in gioco per “tutelare e valorizzare l'arte dell’educazione, la scienza di quell’arte e la filosofia di quella scienza”.