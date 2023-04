Marco Sorbara alla Pasqua delle Associazioni laicali aderenti a Gente di Buona Volontà

Si è tenuto a Roma, presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia, il precetto pasquale per gli operatori sanitari che collaborano per l'elevazione morale e materiale della salute dell'uomo senza dimenticare quanti giungono in questo territorio dalle situazioni di emergenza umanitaria.



Alla funzione religiosa celebrata da Sua Eccellenza Mons Fabio Fabene, Segretario del Dicastero dei Santi ha partecipato il Soprano Anna Bruno che ha animato la cerimonia con la sua splendida voce.

Prima del rito religioso la dr.ssa Roberta Volpini ha salutato anche a none del Commissario Prof. Giuseppe Quintavalle le autorità presenti ed i numerosissimi convenuti rivolgendo un caloroso benvenuto al Principe Gino Petrucci di Vacone e Siena ed ai cavalieri e dame del O.S.J. U.S.A. intervenuti numerosi da ogni parte del mondo.



Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Fondazione Sapientia Mundi, presidente prof. Giuseppe Anelli, il collaboratore Marco Sorbara e nello specifico ai piccoli disabili da essa assistiti che hanno realizzato le corone poi fatte benedire da Papa Francesco nel corso della messa di domenica delle Palme, i piccoli che hanno sempre pregato e fatto pregare per la salute del Sommo Pontefice hanno stazionato davanti all'ospedale Genelli.

