Due morti e dieci scialpinisti travolti da valanghe in Valle

Sono state ritrovate questa mattina le due vittime torinesi travolti da una valanga sulla Chateau des Dames a Valtournenche. Sono Velio Covellio e Gabriele Del Carlo, i due torinesi dispersi da sabato sul Chateau des Dames e per i quali erano scattate le ricerche in serata. I corpi sono stati trovati a quota 2350 nella massa di neve con uno sviluppo di oltre 800 metri per 500. Ieri sera da dare l’allarme per i mancato rientro sono stati gli amici, senza sapere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonano a vuoto e nessuno risponde.

In evidenza la valanga (foto cus)

Alle ore 21 hanno poi fornito una foto inviata dagli scialpinisti in mattinata e il personale SAV in Centrale Unica del Soccorso ha saputo individuare la zona. Le ricerche sono scattate immediatamente ma a mezzanotte sono state sospese a causa a causa del cattivo tempo. Questa mattina, all’alba, sono riprese e nel giro di poche ore cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve. sono nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga. Non risultando ulteriori dispersi in zona. Sul posto i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia e i tecnici del Soccorso alpino valdostano.

Chateau des Dames a Valtournenche

Ieri nella tarda mattinata altri sette gli scialpinisti sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino valdostano; erato stati travolti da una valanga che si è staccata alla Punta Valletta, sopra Pila. Al momento del distacco, poco prima delle 13.30, si trovavano in zona due gruppi di scialpinisti. Sul posto sono arrivati in elicottero i tecnici del Soccorso alpino valdostano, con il medico del 118, e le unità cinofile.

Sempre ieri un valanga si è staccata poco sotto al Col Serena (2.547 metri), sul versante di Crevacol, verso le 12.30 ed ha travolto tre sci alpinisti. Ieri lungo il confine con la Francia e con la la Svizzera la probabilità di distacco è maggiore era quarto grado su una scala di 5.

Il 29 marzo le guide del Soccorso Alpino Valdostano, SAGF, PS e CC ed i vigili del fuoco sono intervenuti a Valtournenche per il recupero di quattro persone cadute in un torrente. L’intervento si è concluso il recupero della motoslitta dall’alveo del torrente a cura del personale VVF tramite l’uso dell’autogru. Tre delle quattro persone coinvolte hanno avuto necessità di cure mediche e sono state trasportate in ospedale.