Mancato rientro di due scialpinisti torinesi

Gli amici, verificato il mancato rientro, hanno dato l'allarme senza sapere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonano a vuoto e nessuno risponde. Hanno fornito alle ore 21 una foto inviata in giornata dagli scialpinisti in mattinata e il personale SAV in Centrale Unica del Soccorso ha saputo individuare quale zona ipotetica Chapeau des Dames, in Valtournenche.

Un'azione di verifica è stata effettuata e sono state trovate le auto degli scialpinisti. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e personale Sagf, con unità cinofile di entrambi gli enti è partita per una prima ricerca nella parte più bassa della zona. Il pericolo valanghe è 4-marcato.

La parte alta sarà battuta da Air Zermatt in elicottero.