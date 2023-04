Master Class vini di Borgogna 2023 organizzato da AIS Valle d’Aosta

Sono previsti due incontri, dalle ore 18alle ore 22 alla Barricaia Guglielmo Levi delle Distillerie Saint-Roch di Quart.

La qualità dell’iniziativa è data non solo dal docente ma dalle 20 etichette che verranno presentate e degustate, di particolare pregio e non facilmente reperibili su mercato. Dopo le prime due ore sarà offerto un piccolo rinfresco.

“Un evento diviso in due serate che abbiamo fortemente voluto – spiega il presidente Alberto Levi – master come questo consentono ai Sommelier di approfondire e conoscere una realtà specifica, ma anche ai non professionisti di avvicinarsi ad una zona vitivinicola, approcciandosi a vini di altissima qualità guidati dai massimi esperti e conoscitori. Opportunità che sono all’ordine del giorno nelle altre regioni e che stiamo portando anche in Valle d’Aosta”.

Tutti coloro che fossero interessati alla Master Class AIS potranno effettuare la preiscrizione direttamente online sul sito www.aisvalledaosta.it

Corso Sommelier della Birra

L’AIS coglie l’occasione per comunicare il successo della prima serata del corso Sommelier della Birra che è iniziato nella serata di martedì 28 marzo 2023, che ha visto i partecipanti interessati e coinvolti fin dal primo momento.