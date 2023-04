Remise de prix de l'édition 2023 du concours Abbé Trèves

Le concours avait le but d’encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française autour du thème "Spontanément Valdôtain.e.s": cette année 10 candidatures ont été examinées par le Jury composé par Lorenzo Gallo, Francesca Jaccod et Gabriella Vernetto. Pour la première fois tous les supports d'expression artistique étaient représentés: articles, vidéos et podcast.

A la cérémonie seront présents les organisateurs de l'initiative: le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et les Conseillers Secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort, le Président de l'UPF Vallée d'Aoste, Joseph Péaquin, le Président du Centre d'études Abbé Trèves, Franco Trèves, et la titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie à l'Université de la Vallée d'Aoste, Teresa Grange.

Au cours de la soirée, les articles présentés seront lus par les associées de l'UPF Claudine Brunod, Elena Landi et Evelyne Parouty.