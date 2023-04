Adunanza del Consiglio regionale

Sono 51 le nuove iniziative ispettive e di indirizzo depositate, di cui 17 interrogazioni, 26 interpellanze e 8 mozioni.

Delle 17 nuove interrogazioni, sei sono del gruppo Forza Italia: istituzione e disciplina dei Consorzi di miglioramento fondiario di secondo livello; tempistica per ottemperare all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio regionale; strategie per affrontare l'aumento del disagio abitativo; concorsi per medici specialisti banditi dall'AUSL e interventi per sopperire alla criticità della Struttura di neurologia; tempi di presentazione del Piano della povertà alla Commissione consiliare competente; apertura del piano adibito a struttura socio-sanitaria all'interno della struttura socio-assistenziale di Morgex.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato sette interrogazioni: valutazione della Finanziaria regionale sull'attivazione di una nuova misura di accesso al credito agevolato per gli enti di formazione; azioni per il miglioramento delle competenze digitali di utenti e cittadini valdostani; lavoro del Tavolo tecnico-giuridico per la soluzione dei problemi di percorrenza della rete sentieristica e poderale della regione; attuazione degli interventi regionali per le imprese in difficoltà a seguito delle modifiche alla legge regionale in materia (n. 17/2022); valutazione dell'impatto della direttiva UE sulle "case green" e sulle ristrutturazioni del patrimonio immobiliare pubblico e privato della regione; attuazione della mozione sulla sensibilizzazione nei confronti dell'endometriosi; prevenzione della possibilità di fuga dei pazienti del reparto di psichiatria dell'ospedale Parini.

Con due interrogazioni, il gruppo Misto chiede informazioni sull'attività svolta per agevolare il recepimento della normativa sulla qualità delle acque per il consumo umano e notizie sul fabbisogno di operatori socio-sanitari, sui corsi di formazione di base e sui controlli sulla formazione del personale operante presso strutture private accreditate o convenzionate.

Due anche le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: annullamento di viaggi scolastici organizzati per partecipare alla manifestazione nazionale per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie; attuazione dell'ordine del giorno sull'ampliamento del Parco regionale del Mont Avic, approvato dal Consiglio regionale.

Delle ventisei interpellanze depositate, cinque sono del gruppo Forza Italia: mancato accesso delle Istituzioni scolastiche ai servizi della Centrale unica di committenza e ritardi nell'attivazione del PNRR; dotazioni wi-fi e sistemi conta persone sui nuovi treni acquistati dalla Regione; realizzazione di un maneggio coperto; adeguamento del Piano del benessere e della salute a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della legge delega sulle politiche a favore degli anziani; iniziative per l'annunciata chiusura del Grand Hôtel Royal e Golf di Courmayeur.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà quindici interpellanze: governance della Casa da gioco di Saint-Vincent scelta dalla nuova Giunta; attuazione di misure di microcredito a tasso agevolato per interventi nel settore della casa; soluzioni alle limitazioni della circolazione sul tratto autostradale Torino/Aosta interessato da movimenti franosi e riqualificazione del ponte di Quincinetto; azioni per la tutela in ambito scolastico di un alunno oggetto di lesioni e minacce; risarcimento ai docenti precari che non hanno usufruito del bonus docenti; potenziamento delle misure preventive di tutela del patrimonio culturale a seguito di azioni sistemiche di vandalismo; enti formatori destinatari dell'apertura di una linea di credito a tasso agevolato promossa da Finaosta e da Aosta Factor; raggiungimento dell'obiettivo di collegamento dell'intero territorio valdostano tramite fibra ottica ultraveloce; richiesta di integrazioni alla società commissionaria degli studi di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche; richiesta di valutazioni alla Consigliera di parità sulla composizione interamente maschile della Giunta regionale; visione strategica sulla manutenzione e l'efficientamento delle reti idriche del territorio regionale; recupero della palazzina "Caserma Beltricco" nell'ambito dei lavori presso la Nuova università della Valle d'Aosta; interventi a tutela delle famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di sfratto; miglioramento delle procedure amministrative di scelta/revoca del pediatra specialista di libera scelta; creazione di un marchio ombrello della Valle d'Aosta e revisione del piano di marketing regionale.

Il gruppo Misto ha depositato tre interpellanze: organizzazione ad Aosta di un corso di laurea di primo livello in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; confronto con il Consorzio regionale pesca sul futuro della riserva speciale di pesca a Valpelline e relative azioni di rilancio; esternalizzazione di servizi sanitari e costruzione e gestione degli ospedali di comunità e delle future strutture socio-sanitarie.

Tre sono anche le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: ricomposizione della Commissione paritetica e temi prioritari del Governo regionale da sottoporre alla stessa; attivazione del gruppo di lavoro per la gestione del personale della Società dei Servizi Spa con particolare riferimento agli operatori di sostegno; interventi per garantire le visite a domicilio non urgenti per i pazienti privi del medico di famiglia.

Il Consiglio discuterà anche otto mozioni, di cui una del gruppo Forza Italia con cui si chiede l'impegno del Governo a trasmettere ai Consiglieri regionali un rapporto tecnico sul "disagio abitativo" finalizzato all'aggiornamento della legge regionale sulle politiche abitative (n. 3/2013) e alla definizione di adeguate azioni per il contenimento del disagio.

Quattro mozioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: discussione nella Commissione competente delle azioni di intervento sul degrado cittadino tramite la Cittadella dei giovani; valutazione del ripristino del servizio di autobus notturno Aosta/Pont-Saint-Martin; utilizzo dell'App TabUi per far conoscere le potenzialità turistiche del territorio valdostano; promozione degli itinerari outdoor della regione accessibili a persone con disabilità.

Tre sono invece le mozioni presentate dal gruppo Progetto Civico Progressista: valutazione di proposte migliorative alle disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità; predisposizione di un provvedimento legislativo strutturale a sostegno dei costi energetici delle famiglie in difficoltà; verifica della realizzabilità del cronoprogramma del progetto di ampliamento dell'ospedale Parini.

La seduta di martedì 4 aprile inizierà alle ore 8.30 e proseguirà fino alle 13, quindi dalle 14.30 alle 17. Le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 seguiranno i seguenti orari: 9-13; 15-23, con una pausa di mezzora.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile la nuova App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung: consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore.