Approvato Piano triennale 2023-2025 interventi forestali. Investimento da oltre 36 milioni di euro

Il Piano è stato predisposto sulla base delle priorità rilevate, in fase istruttoria, dagli uffici che hanno anche raccolto e vagliato le esigenze segnalate dalle Stazioni forestali, dai Comuni valdostani, dai Consorzi di miglioramento fondiario e da altri uffici dell’Amministrazione regionale. Dopo le verifiche di priorità e di fattibilità l’Assessorato, tramite le strutture competenti ha redatto un Piano che si compone di 1.046 interventi nel triennio, di cui 396 nel 2023. In particolare, quest’anno saranno impiegati 350 lavoratori stagionali per 150 giornate lavorative. I cantieri stagionali distribuiti sul territorio saranno 69 per 520.429 ore di lavoro previste. Gli interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica, la cura delle aree verdi pubbliche, delle aree attrezzate e delle aree protette, le opere di rimboschimento e gli interventi selvicolturali, le sistemazioni idrauliche, in particolare su versanti instabili, e di pulizia degli alvei torrentizi, l’edilizia forestale. Il provvedimento impegna 12 milioni 419 mila 100 euro per il 2023, 12 milioni 424 mila 100 euro per il 2024 e 12 milioni 524 mila 100 euro per il 2025.

“La manutenzione del territorio è uno strumento fondamentale per la riduzione del degrado ambientale e del rischio per le persone, le cose e il patrimonio naturale, con ricadute importanti anche in termini occupazionali – commenta l’Assessore Marco Carrel nel corso della conferenza stampa. Oggi più che mai i boschi rappresentano una grande risorsa per i cittadini, una risorsa che può permettere di produrre energia con costi contenuti, in modo sostenibile per l’ambiente e attivando una filiera a chilometro zero. Una foresta sana rallenta l’erosione del suolo, previene i rischi di incendio, supporta la biodiversità, cattura CO2, genera ossigeno e filtra l’acqua. Quando la montagna è “gestita” diventa accessibile e accogliente per le numerose attività ricreative che può offrire ai visitatori amanti della natura. In questo senso, la manutenzione e lo sviluppo costante della nostra rete sentieristica, con più di 5 mila chilometri di percorsi adatti a ogni tipo di escursionismo, costituisce un atout turistico di grande rilievo.”

“È opportuno ricordare, conclude l’Assessore, che il cambiamento climatico, problema quanto mai attuale, ha accresciuto di molto il valore degli interventi volti a migliorare la regimazione idrica e la difesa dall’erosione superficiale dei suoli, mitigando così i fenomeni di dissesto idrogeologico. La pianificazione di interventi per la manutenzione del territorio valdostano, che si concretizza con il Piano triennale approvato oggi diventa pertanto un strumento fondamentale per salvaguardare l’intero patrimonio ambientale della Valle d’Aosta.”

Il Piano triennale degli interventi forestali in amministrazione diretta è pubblicato sul canale Risorse naturali del sito regionale, corredato da una mappa interattiva (in pubblicazione) che indica la posizione degli interventi sul territorio per il 2023, all’indirizzo web: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>risorsenaturali/Cantieri_<wbr></wbr>forestali/interventi_sul_<wbr></wbr>territorio_i.aspx