GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Sono stati nominati Laurent Blanc ed Edy Cheney in qualità di consiglieri nel Consiglio di amministrazione della Società italiana Traforo del Monte Bianco per il prossimo triennio; Martina Biava, David Follien e Luca Zuccolotto come consiglieri, Antonella Lucchese come sindaco effettivo e Veronica Celesia come sindaco supplente della Società autostrade valdostane per il prossimo triennio; Franco Allera in qualità di consigliere nel Consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso/Grand Paradis per un quinquennio.

Le Gouvernement a approuvé l’organisation de la 47e rencontre valdôtaine qui se déroulera à Quart le dimanche 6 août 2023 ainsi que des diverses initiatives annexes.

La Giunta ha nominato Henry Dondeymaz quale revisore legale della Fondazione Gran Paradiso e Davide Casola quale revisore legale dell’Ente Parco naturale Mont Avic per un quinquennio; Marco Saivetto quale revisore dei conti della Fondazione Sistema Ollignan e Paola Thedy quale consigliere nel Consiglio direttivo del Centro studi e cultura Walser della Valle d’Aosta per un triennio.

È stato preso in esame l’atto sull’approvazione della disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli Enti locali per il triennio 2023/2025. Con tale atto sono determinate le fasce demografiche e i valori soglia, espressi in percentuale e differenziati per fascia demografica, che ogni singolo Comune dovrà utilizzare per la determinazione del proprio limite complessivo di spesa di personale, nonché i correttivi alle modalità di calcolo che si è ritenuto necessario apportare. L’atto sarà trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali per l’acquisizione dell’intesa.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

La Giunta ha preso in esame l’atto relativo all’approvazione del Bando “Aggregazioni R&S – Salute” a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che riguardino l’ambito tecnologico “Salute” della Strategia di specializzazione intelligente regionale. Mediante il Bando, per cui sono previste risorse pari a 3 milioni e 700 mila euro, si potrà sostenere lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, costituire “aggregazioni” di progetti coordinate da soggetti che sviluppino attività di formazione, disseminazione e trasferimento tecnologico, sviluppare le risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca.

È stata approvata la bozza di Accordo di programma promosso dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta su iniziativa assunta dalla Pila S.p.A. per la realizzazione della telecabina “Pila – Platta de Grevon”, delle opere complementari necessarie al suo funzionamento e delle opere accessorie di completamento.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte dei consorzi di miglioramento fondiario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti. Con tale atto si permette la realizzazione di interventi volti a un uso efficiente della risorsa idrica per fronteggiare anche l’emergenza, sempre più attuale, e per risolvere le criticità riscontrate dai consorzi beneficiari degli aiuti.

È stato approvato il Piano degli interventi, per il triennio 2023/2025 del Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale. Il Piano prevede, per la sua realizzazione, l’assunzione, in aggiunta al personale a tempo indeterminato, di n. 350 lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro degli addetti idraulico-forestali, per la durata di 150 giornate lavorative per gli anni 2023, 2024 e 2025.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’adesione della Regione autonoma Valle d’Aosta all’iniziativa “Light it up blue” tramite l’illuminazione di colore blu del Castello di Aymavilles dal 1° al 16 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo prevista il 2 aprile 2023.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

La Giunta ha deciso di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge relativo a “Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all’attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.”

Il testo intende prorogare al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente normativa statale, il termine per la rimozione delle sole strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi.