Printemps Théâtral – Cinquième soirée

Tan Pe-Ri-Ye de Saint-Marcel

et

Le Gantaléi de Valgrisenche

La soirée sera animée aussi par les musiciens Nicolò Bignotti, Matteo Fonte e Vincent Gerbore.

La moitié des places disponibles au Théâtre Splendor (rue Boniface Festaz, 82 - 0165235410) sera mise an vente en ligne sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle) et l’autre moitié vendue, la soir du spectacle, au guichet du Théâtre Splendor à partir de 20h.

Les billets invendus en ligne seront disponibles au guichet du théâtre.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans et pour tous les acteurs de la FVTP.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre avant 21h, sera revendue.

Voici la liste des acteurs et quelques infos supplémentaires :

Tan Pe-Ri-Ye

«In couó, l’é pe touzor»

(Una collana, è per sempre)

Pièce écrite par : Paola Vuyet

Traduction et adaptation : Compagnie Tan Pe Ri-ye

Collaboratrice: Elena Spalla

Acteurs: Andrea Bionaz, Nicole Bionaz, Sophie Bétemps, Katia Cerise,

Patrizia Juglair, Elisa Pieiller, Enrica Pieiller et Monica Spalla

Une pièce… Un marì un peu "fripon"... à travers le monde

Le 16 janvier 2023, Tan Pe-Ri-Ye a fêté 20 ans !

«Le Printemps nous a manqué! Après notre dernière pièces dans l'édition 2018 et juste à l'occasion de notre 20eme anniversaire, est vraiment une joie retouner - dit Elisa Pieiller la présidente de Tan Pe-Ri-Ye depuis 2016 –, en scène l'adrénaline monte, devant le public qui nous suit toujour aussi sur nos rèseaux sociaux. Pendant ce temps nous avons suivi le Printemps comme public et participé à diverses initiatives de la Fédérachon (comme la « Fita di Téatro » qui nous avons gagné le 15 octobre 2022) et des autres (comme la soirée dediée à la mémoire de la résistence, avec des lectures animées, à Saint-Marcel en février dernier)».

Le nom Tan Pe Ri-Ye résume exactement l’esprit et la façon de vivre le théâtre : solidarité et moments agréables font que les personnages sont drôles et toujours amusants !

Les pièces sont écrites par les acteurs et représentent la réalité qui nous entoure.

Au Printemps Théâtral depuis le 26 avril 2003 avec la pièce « Erba di tien », la compagnie a gagné en 2010 le quatrième prix du concours « Magui Maquignaz » avec la pièce « Alisse î moundo dî merda-fér » écrite par elle même. La devise de la compagnie pour saluer le public et les supporteurs Mar'oulèn est toujours : « Tan Pe Ri-ye vou saluon é vou djon a la prumie ! ».

Le Gantaléi

« Vouitso é revertserì »

Pièce écrite par : Margherita Angeli e Laura Gerbelle

Présentateur : Adolfo Usel

Musique et vidéo: Bruno Béthaz

Lumières : Rudy Viérin

Acteurs : Roberto Barrel, Mauro Béthaz, Mario Béthaz, Annalisa Bois,

Tiziana Bois, Enrica Bovard et Benoît Gerbelle

Une pièce… l’ingéniosité bizarre d’un « vagreusèn »… au début des années 1900

« Dans un petit pays comme Valgrisenche, le fait qu’il y ait une troupe de théâtre, ça nous rend fier - dit Roberto Barrel président depuis le début de Le Gantaléi –. J’espère que tout ça continue, suivant la tradition, source d’inspiration intarissable, pour s’adapter aux temps d’aujourd’hui. Nous visons toujours à améliorer la présence sur scène, prenant soin des aspects qui font d’une pièce, une bonne pièce».

En 2002 Margherita Angeli et Laura Gerbelle, travaillant beaucoup avec les enfants de l'école, ont décidé de créer Le Gantaléi, qui débute au Printemps en 2004 après les premières représentations à Valgrisenche et à Villeneuve.

Le Gantaléi, signifie « eun que l'ou pa moouréi » (un éternel enfant) et joue des pièces jamais grossières et volontairement amusantes parce que « pour pleurer on a toujours le temps ».

Les acteurs sont autodidactes et chacun met son savoir-faire parce que « C'est l'union qui fait le spectacle! » et ne refusent jamais l'occasion de faire la fête !

Aucun d’entre eux a suivi des cours de théâtre, un atout pour améliorer et pour mieux faire connaître la culture Vagresentse, (histoire, traditions, coutumes et son patois).

Le Gantaléi a remporté l'un de trois Prix Magui Maquignaz quatre années de suite, de 2015 à 2018, relatifs aux Printemps des années précédentes, avec les pièces: « Bastalà, n’eun perdù Tcheunne », « Lo féyan de Plonta », « Plaside l’e tro bòn» et «Le tracasse de l’eunquerà », toutes écrites par Margherita Angeli e Laura Gerbelle.