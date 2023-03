VOX POPULI: INGENUITÀ, ERRORI E MALAFEDE

Il passato, prima bisogna studiarlo, poi farne i conti, trarre conclusioni, agire nel presente ed organizzare il futuro. Tre anni fa un’ombra nera, il COVID-19, si abbatteva sul mondo ed anche la Vallée d’Aoste fu travolta da questa funesta epidemia. Nonostante la paura e l’inesperienza il personale medico, infermieristico, OSS, così come tutto il settore dell’istruzione si sono prodigati con massima abnegazione.

Purtroppo, con il passare dei mesi, da quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie, la amorale politica romana ha preso il sopravvento sulla buonafede. Per conservare il potere, con omissioni e mezze verità, il ministro Speranza, il presidente del consiglio Conte e il suo successore Draghi hanno creato strategie coercitive senza rapporti sostanziali con la salute, anzi, sembrerebbe aggravandone la situazione.

La Vallée d’Aoste con l’applicazione delle statistiche basate su parametri dei grandi insiemi è stata fortemente penalizzata, l’economia messa in ginocchio. Gli sparuti e molto timidi tentativi di fare valere l’Autonomia sono stati accantonati dal ricorso dell’allora ministro Boccia, attuale sponsor politico della Sig.ra Elly Schlein.

La società porta ancora adesso le ferite della soppressione delle libertà individuali. Pays d’Aoste Souverain basandosi sul principio cardine dell’Autodeterminazione, e del limite del rispetto altrui, si era espresso contrario al Green Pass. Il diritto alla proprietà privata con la discriminante di essere possessori di seconde case, è stato sospeso.

La dialettica barricadera di alcuni esponenti politici locali ha raggiunto livelli di violenza verbale tali, da costringere il questore a intervenire invitando gli assessori regionali Caveri e Guichardaz e il Presidente Lavévaz a moderare i toni. Le nuove generazioni private della socializzazione, elemento fondamentale per la formazione della persona, sono vittime di questo sistema, così come gli anziani relegati nella solitudine delle microcomunità.

Questa breve analisi non ha nessuno spirito forcaiolo o revanchista, bensì esprime una riflessione che evidenzia la necessità di accelerare il processo politico di allontanamento dal governo centrale e centralista italiano per il bene della Vallée d’Aoste.

Referente Politico PAS

Christian Sarteur

NAÏVETÉ, ERREURS ET MAUVAISE FOI.

Le passé, il faut d'abord l’étudier, en tirer des conclusions, puis agir sur le présent et organiser l'avenir. Il y a trois ans une ombre noire s'abattait sur le monde, visiblement la Vallée d'Aoste était elle aussi submergée par cette épidémie mortelle. Malgré la peur et l'inexpérience, le personnel médical, infirmier, OSS, ainsi que l'ensemble du secteur de l'éducation ont fait le maximum avec la plus grande abnégation.

Malheureusement cependant, d'après ce qui ressort des récentes enquêtes judiciaires, au fil des mois, la politique romaine amorale a pris le dessus sur la bonne foi. Pour préserver le pouvoir, avec des omissions et des demi-vérités, le ministre Speranza, le Premier ministre Conte et son successeur Draghi ont développé de stratégies coercitives sans liens substantiels avec la santé, en effet cela semblerait aggraver la situation.

La Vallée d'Aoste avec l'application de statistiques basées sur des paramètres de grands groupes a été lourdement pénalisée, l'économie a été mise à genoux. Les tentatives rares et très timides d'affirmer l'Autonomie furent annulées par l'appel du min.

Boccia, actuellement sponsor politique de Mme Elly Schlein. La société porte encore les blessures de la suppression des libertés individuelles. PAS fondé sur le principe cardinal de l'autodétermination, voire l’autodétermination même de la personne dans la limite du respect d'autrui, avait exprimé son opposition au passeport sanitaire. Le droit à la propriété privée avec la discrimination d'être propriétaire de résidences secondaires a été suspendu.

La dialectique de barricade de certains élus locaux a atteint des niveaux de violence verbale tels qu'ils ont forcé le commissaire à intervenir en invitant deux assesseurs régionaux Caveri et Guichardaz et le Président Lavévaz à modérer le ton. Les nouvelles générations privées de socialisation, élément fondamental pour la formation de la personne, sont certainement victimes de ce système, tout comme les personnes âgées reléguées à la solitude des micro-communautés.

Cette brève analyse n'a ni esprit revanchard ou réactionnaire, mais exprime plutôt une réflexion qui met en lumière la nécessité d'accélérer le processus politique de distanciation du pouvoir central et centralisateur italien pour le bien de la Vallée d'Aoste.

Le responsable politique PAS



Christian Sarteur