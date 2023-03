E' di Gloria Monteleone e Nantas Quaranta il miglior scialatello

E' lo “Scialatiello ai sapori della Vallée” realizzato dagli allievi dell’École Hôtelierè della Valle d’Aosta il vincitore del concorso quarta edizione del concorso di cucina «A tavola con lo scialatiello di Enrico Cosentino tra tradizione e innovazione» ospitato dall’Istituto San Paolo di Sorrento. Riservato agli studenti delle scuole alberghiere e dell’enogastronomia, il concorso ha visto la partecipazione di due studenti per ognuno degli undici istituti partecipanti, provenienti da tutta Italia, che si sono dati battaglia ai fornelli ai suon di colori e sapori. Protagonista della gara ovviamente lo scialatiello, reinterpretato e abbinato ai prodotti stagionali tipici della propria regione.

Condito con timo, spuma di Toma e vinaccia di Petit Rouge, eccellenze e ingredienti di nicchia tipici della Valle d’Aosta, lo scialatiello dai due allievi dell’École Hôtelière, Gloria Monteleone e Nantas Quaranta della classe 4°A, ha guadagnato i favori della giuria di esperti. A guidarla c’era Enrico Cosentino, chef e patron del concorso, che nel 1976 ha preparato per la prima volta questo tipo di pasta fresca.

È stata una passerella d'eccezione per verdi talenti ai fornelli della cucina italiana, con la partecipazione, oltre alla scuola di Châtillon, degli studenti degli istituti Turi di Matera, Gioberti di Roma, Ferrari di Battipaglia, Wojtyla di Catania, Giolitti di Torino, Farnese di Caprarola, De Medici di Ottaviano, Cesare Rits di Bolzano, Wojtyla di Castrovillari.



“Siamo partiti per Sorrento ben organizzati, dopo una lunga preparazione e studio del piatto a scuola da parte dei ragazzi, sotto la supervisione del Professor Masullo – ha commentato il professore dell’EHVDA Christian Tonino - Hanno lavorato sodo e l’impegno è stato ripagato, non era facile per noi confrontarci con una ricetta tipica della Costiera Amalfitana ma abbiamo saputo sfruttare al meglio i nostri prodotti di montagna e farli valere anche in riva al mare! Siamo molto fieri di loro e sono molto contento di averli potuti accompagnare durante questa avventura”.