Al via le selezioni di sci alpino a Pila

Sono 87 i candidati iscritti al test tecnico attitudinale che darà accesso al 49° corso regionale di formazione per aspiranti maestri di sci alpino, intitolato a Davide David.

La preselezione è in programma sulle piste di Pila dal 28 al 30 marzo, con ritrovo alle 8.30 nella zona del bar-ristorante Yeti di Pila, all’arrivo della telecabina Aosta-Pila. Martedì sarà il giorno dello slalom gigante a cronometro, prova di sbarramento che farà una prima selezione; mercoledì giornata di sciata in campo libero insieme alla commissione d’esame, giovedì 30 marzo le prove tecniche in campo libero.

I candidati dovranno mostrare: serie di curve ad arco corto, medio e ampio e sciare una prova libera anche su terreni non battuti.