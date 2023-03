AIS Valle d’Aosta: corso Sommelier della Birra dal 28 marzo 2023

Si tratta di un corso dedicato a tutti coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze in merito agli stili di produzione, di degustazione e di abbinamento con il cibo.

Sono previsti 10 incontri dal 28 marzo al 6 giugno dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la Barricaia Guglielmo Levi delle Distillerie Saint-Roch di Quart.

Un’occasione formativa data anche dai docenti di grande rilievo che terranno le lezioni delcorso.

Simon Mattia Riva, campione del mondo di beer sommelier 2015 nonché divulgatore di librie articoli sul mondo birraio.

Fulvio Giublena, relatore abilitato AIS che si sta occupando deimanuali italiani degli aspiranti sommelier della birra.

Kuaska, massimo conoscitore del mondobrassicolo belga.

“Si tratta di investimento importante per il nostro territorio – spiega il presidente Alberto Levi – molti giovani hanno deciso di investire in Valle d’Aosta nella produzione di birra e la conoscenza del prodotto è fondamentale per dare valore aggiunto anche a prodotti locali, nonché italiani ed europei. Siamo contenti di offrire opportunità ai valdostani sia per approfondire ilmondo del vino sia quello delle birre e dei distillati”.

Gli interessati al corso AIS potranno effettuare la preiscrizione direttamente online sul sito www.aisvalledaosta.it

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il direttore dei corsi Nicola Abbrescia al 329 0519389.