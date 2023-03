SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per rendere possibili le operazioni di migrazione della banca dati delle sanzioni amministrative dai server comunali ai nuovi server del Data Center unico regionale, nelle giornate del 22 e del 23 marzo sarà interrotto l’utilizzo del programma di gestione de lsistema sanzionatorio denominato Concili. Di conseguenza, dalle ore 22 di martedì 21 marzo fino alle ore 20 di giovedì 23 marzo sarà impossibile procedere al pagamento delle sanzioni comminate dalla Polizia Locale, normalmente pagabili attraverso il sistema PAGOPA.

Ovviamente, in ragione dell’interruzione del servizio, verrà prorogato di due giorni il termine per procedere al pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%.