I Commissione: legge elettorale e riforma degli enti locali i temi prioritari

La prima Commissione "Istituzioni e autonomia", presieduta dal Consigliere Erik Lavevaz (UV), si è riunita nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 marzo 2023, per la programmazione dei propri lavori dopo l'elezione dei nuovi Commissari e il rinnovo delle cariche al suo interno.

«Sono due i temi fondamentali su cui la prima Commissione sarà chiamata a confrontarsi e ad esprimersi - dice il Presidente Erik Lavevaz (UV) -. Il primo è la legge elettorale regionale e siamo tutti concordi sul fatto che la tematica sia da affrontare da subito. Ci sono due proposte di legge già depositate in Consiglio, ma tutti i gruppi e i movimenti hanno già aperto la discussione al loro interno. Vista l'importanza dell'argomento, abbiamo deciso di non creare una sottocommissione ma di trattarlo direttamente in prima Commissione, con l'obiettivo di arrivare entro fine anno con l'approvazione della legge.»

«Altro macroargomento è la riforma degli enti locali già posta all'attenzione della prima Commissione a inizio Legislatura - prosegue il Presidente Lavevaz -: riprendiamo questo discorso e avvieremo un confronto con gli enti locali per arrivare quanto prima a proporre un testo unico che comprenda la modifica delle leggi che disciplinano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, i segretari comunali e i criteri di riparto della finanza locale.»