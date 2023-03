Danza, musica, teatro ed acqua si fondono in “Sinfonia H2O” del collettivo Tecnologia Filosofica

“Quando si guarda l'acqua, si guarda l'umanità intera”. È la proposta di Sinfonia H2O, una residenza artistica di Tecnologia Filosofica alla Cittadella dei Giovani. Il laboratorio avrà inizio venerdì 17 marzo e si concluderà mercoledì 22 marzo alle 18, con uno spettacolo multimediale di restituzione presso il teatro della Cittadella. Musica, teatro e danza scorrono insieme in un torrente di emozioni per raccontare la forza dell’acqua.



Un arcipelago di percorsi e azioni artistiche riunite sotto un unico comune denominatore: una goccia d'acqua. Acqua preziosa da centellinare, acqua da non sprecare, acqua che si perde nel mare del cambiamento climatico. L’elemento si muove sul palco in una relazione di prossimità e di dialogo con il pubblico tra suoni, movimenti, parole e canti per un itinerario sull’acqua attraverso il corpo, la memoria, il paesaggio, il cosmo.



La scenografia si compone di oggetti pensati e realizzati ad hoc, ampolle, bilance, clessidre, come in un surreale laboratorio alchemico, mentre il paesaggio sonoro di Paolo De Santis porta ad un'immersione onirica nelle atmosfere liquide dello spettacolo. Le azioni performative, i video d'arte e le installazioni - a cura di Francesca Cinalli e Paolo De Santis in collaborazione con i giovani artisti Giuseppe Saccotelli e Mirko Ingrao -, indagano le relazioni acqua-cosmo, acqua-memoria e corpo-paesaggio.

Tecnologia Filosofica è una comunità di artisti di Torino, nata nel 2000, che si muove al confine tra danza e teatro. All'interno di una caleidoscopica attività produttiva, si pongono i differenti percorsi d'autore proposti dagli artisti del collettivo, accomunati da una poetica e una sensibilità condivisa. La produzione spazia da opere di teatro danza, ai lavori per l'infanzia, dai corti in urbana alla performance, dall'installazione al teatro contemporaneo.