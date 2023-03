Manifestazioni estive dell’artigianato valdostano di tradizione

Sono in programma le seguenti manifestazioni:

- 70a Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 22 al 30 luglio 2023, dalle 10.00 alle 22.30. Nell’ambito della Mostra-concorso, in collaborazione con il Comune di Aosta, in orario serale, è in programma la II edizione del Foire Festival

- Atélier des Métiers, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 3 al 6 agosto 2023, dalle 10.00 alle 20.30;

- 54a Foire d’été, ad Aosta, nel centro storico, in data 5 agosto 2023, dalle 10.00 alle 20.30;

- 8a edizione della mostra “Le Sommet de l’Artisanat valdôtain de tradition” nelle sale espositive del Forte di Bard;

- III edizione dell’assegnazione di cinque premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione, che si svolgerà nell’ambito della Mostra-concorso.

A partire da domani, martedì 14 marzo 2023, sono aperte le iscrizioni e anche per questa edizione non è previsto l’invio a domicilio dei moduli per la presentazione delle adesioni.

Sono invitati a partecipare i produttori di oggetti di artigianato dei settori tradizionale, equiparato e non tradizionale e gli stessi possono effettuare le iscrizioni, entro venerdì 28 aprile 2023, nel rispetto delle seguenti modalità:

per i professionisti del settore tradizionale, equiparato e non tradizionale:

- presentazione on line sul sito www.regione.vda.it – canali tematici –Artigianato di tradizione, previa autenticazione con TS-CNS;

- trasmissione con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: industria_artigianato_energia@<wbr></wbr>pec.regione.vda.it

- per gli hobbisti del settore tradizionale, equiparato e non tradizionale, oltre che con le modalità previste al punto precedente, anche attraverso:

- trasmissione via email all’indirizzo u-artigianato@regione.vda.it inviando il modulo compilato in ogni sua parte in formato pdf (scaricabile sul sito ufficiale della Regione – canali tematici: artigianato di tradizione) e la fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

- trasmissione via fax al numero telefonico 0165/274573, inviando il modulo compilato in ogni sua parte scaricabile sul sito ufficiale della Regione – canali tematici: artigianato di tradizione e la fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

- attraverso il servizio postale: le domande sono accolte solo se pervenute alla Struttura Attrattività del territorio, Internazionalizzazione e Artigianato di tradizione - p.zza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta, entro il termine stabilito;

- consegna a mano, dal lunedì al venerdì, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 16.00. Il 28 aprile 2023, ultimo giorno utile per la consegna delle domande, l’orario di apertura dello sportello è prorogato alle ore 16.30.

La modulistica di adesione e i temi della Mostra-concorso sono reperibili sul sito regionale www.regione.vda.it - sezione artigianato, oppure presso l’ufficio segreteria della Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione.

La promozione degli eventi e i rispettivi programmi saranno pubblicati anche attraverso i canali web, sul sito www.lasaintours.it