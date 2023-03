Pour Journées de la Francophonie 2023

fêter les journées de la Francophonie 2023, la Présidence de la Région et l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelle ont organisé, tout au long du mois de mars, différents événements destinés au public à l’occasion des Journées de la Francophonie 2023.

Le programme des initiatives tout public du 11 au 8 mars prévoit :

Samedi 11 mars

21h – « ZAZ - Organique tour »

Palais Saint-Vincent, Saint-Vincent

Concert de la chanteuse francophone ZAZ, une voix qu’on ne présente plus, aussi vive qu’émouvante et toujours sur le ton juste. Des textes directs, personnels et intimes, pour une artiste accomplie. Les spectateurs pourront à nouveau visiter l’univers et la personnalité unique de l’artiste, découvrir de nouvelles facettes de son art et retomber sous le charme de ses plus grands succès : Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra … et son dernier tube Imagine.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

Mardi 14 mars

11h à 12h30 – Conférence en ligne « Génétique textuelle et linguistique de l’écrit : que nous apprennent les écrits des élèves ? »

Conférence de Claire Doquet, Université de Paris III Sorbonne/CNRS.

Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Réservation obligatoire avant le 12 mars : eventi@univda.it

Informations : Tél. 0165 1875200 – www.univda.it

14h30 – Remise d’une bourse d’études pour la formation internationale

Salle du Conseil, Palais régional, Aoste

Un élève d’une école secondaire du deuxième degré particulièrement méritant et résidant en Vallée d’Aoste recevra une bourse d’études pour un séjour dans un pays francophone au cours de l’année scolaire 2023/2024. La bourse a été voulue par le Conseil de la Vallée, avec la collaboration de Fondazione Intercultura onlus, pour soutenir la formation internationale des jeunes et valoriser l’identité francophone valdôtaine.

Cet événement n’est pas ouvert au public.

20h30 – « L’Embarras du choix »

Théâtre Splendor, Aoste

Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il est passe à côté de sa vie. Paralyse à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil à ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous ! Les spectateurs choisiront la suite de l’histoire…

Avec L’Embarras du Choix, Sébastien Azzopardi propose une forme très originale et intéressante de théâtre. Du théâtre interactif et novateur, avec en prime quelques chansons.

Assez rapidement, la salle va s’allumer et Max, le personnage principal, va s’adresser au public. Un public qui va devoir faire plusieurs choix qui vont influer et décider de la suite de l’histoire.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Entrée payante.

L’Alliance Français communique que la Conférence « Parcours croisé littérature et peinture - Voyage en Italie avec le narrateur proustien. Voyage à la recherche du temps perdu » tenue par Annick Polin et prévue mardi 14 mars à 18h30 à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, est annulée.

Jeudi 16 mars

17h30 – L’heure du conte

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Section Jeunesse, Aoste

Lecture en français : « Merci, le vent ! » d’Édouard Manceau (Milan jeunesse) suivie d’un atelier créatif, en collaboration avec Claire Orfila.

Le vent souffle sur des bouts de papier qui s’envolent… et par magie apparaissent de drôles d’animaux.

À partir de 3 ans.

Nombre de places limité : réservation à partir de 14h (tél. 0165/274822)

Vendredi 17 mars

17h – Conférence « Promenade dans le monde des jeunes francophones »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Dialogue avec le co-porte-parole du Parlement francophone des jeunes, Federico Borre. Entretien sur les grands thèmes qui touchent les jeunes de la Francophonie, sur l’expérience d’un jeune valdôtain au Parlement francophone des jeunes et sur l’avenir du français en Vallée d’Aoste.

Activité organisée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de l’association Conseil des Jeunes Valdôtains.

Informations : Tél. 0165 526132 - 0165 526133 – attivitaculturali@consiglio.<wbr></wbr>vda.it

20h30 – Projection du film « Petite nature »

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Film de Samuel Theis, avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz et Mélissa Olexa

France – 93 min

À Forbach, cité minière située sur la frontière franco-allemande, Johnny subit une existence agitée rythmée par les excès de sa mère célibataire, suscitant critiques et moqueries au quartier où ils vivent. En manque de repères, le garçon finit par prendre en exemple le professeur Adamski, nouveau venu dans son établissement scolaire, qui semble involontairement le prendre sous son aile. Film poignant et empreint aussi d’une certaine forme de légèreté.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée.

Informations et réservation : Tél. 0165 42331

Samedi 18 mars

16h – « Album de famille » au Château d’Aymavilles

Château d’Aymavilles

Atelier en français pour les enfants de 6 à 12 ans. Visite guidée du château pour les adultes pendant l’atelier. Durée environ 60 minutes.

Atelier pour les enfants : 3 € - Visite pour les adultes 12 €

Activité organisée par la structure « Patrimoine historique et artistique et gestion des sites culturels ».

Réservation obligatoire au plus tard à 12h le jour antécédent l’activité par courriel : ve.luberto@regione.vda.it

Informations : d.platania@regione.vda.it

Jusqu’au 28 mars

Échos. La presse de l’émigration valdôtaine (1913-1945)

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, Aoste

Dans le cadre extrêmement vivant de la presse valdôtaine - née en 1841 avec la Feuille d’annonces d’Aoste - s’insère, au début du XXe siècle, l’action de l’abbé Auguste Petigat, point de repère des émigrés à Paris qui, à partir de 1913, publie une série de journaux dans le but de soutenir les intérêts des Valdôtains à l’étranger et de leur permettre de garder le contact avec leur patrie d’origine.

Lundi 14h-19h ; de mardi à samedi 9h-19h

Événements sur plusieurs jours

Expositions, animations et lectures

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste et bibliothèques sur le territoire

Le Système valdôtain des bibliothèques propose plusieurs initiatives pour présenter au public les auteurs francophones valdôtains, les classiques de la littérature française et les livres d’auteurs francophones du monde entier.