Giunta Comunale di Aosta riunita: tutti i punti toccati

Nell’ultima seduta la Giunta ha approvato alcune deliberazioni tra cui si segnalano quelle relative:

- all’accordo di collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione e degli eventi collaterali del Comune di Aosta per il biennio 2023-2024 che verrà sottoscritto con l’Amministrazione regionale.

Nel primo anno l’Accordo di collaborazione interesserà, per quanto riguarda gli eventi a cura della Regione, la Fiera di Sant’Orso del 30 e 31 gennaio 2023 con le sue diverse articolazioni e le manifestazioni estive dell’artigianato (Mostra-concorso dell’artigianato di tradizione, dal 22 al 30 luglio 2023; Foire d’Eté del 5 agosto 2023; Atelier des Métiers, dal 3 al 6 agosto 2023).

Per quanto concerne gli eventi a cura del Comune sono compresi l’All Around eMTB, in programma dal 28 giugno al 2 luglio 2023, Giocaosta ed eventi collaterali (10-13 agosto 2023), Mercanti in Festa con eventi collaterali a cura della Chambre Valdôtaine (19-20 agosto 2023) e il Marché Vert Noël, oltre alla manifestazione “Foire Festival”, organizzata congiuntamente nell’ambito della Mostra-concorso;

- al rinnovo fino al 14 marzo 2025 dell’accordo con l’Ati composta dalla cooperativa sociale “La Sorgente”, in qualità di mandataria, e dalla cooperativa sociale “L’esprit à l’envers”, in qualità di mandante, per la co-progettazione e gestione in partnership di interventi nel settore dei servizi anziani del Comune di Aosta.

Il rinnovo per due anni, già previsto come opzione all’atto della stipula dell’Accordo, è stato deciso in virtù del buon esito dei servizi gestiti che hanno incontrato il favore della popolazione e la piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale.

L’Accordo di collaborazione verrà integrato con la gestione delle attività di amministratore di sostegno, tutore e curatore, che pervengono dal Tribunale di Aosta, già oggetto di un accordo sperimentale di un anno;



- al piano tariffario e al piano orario di apertura e di chiusura del Palaindoor “Marco Acerbi” proposti dall’associazione sportiva dilettantistica ASSVA che gestirà la struttura fino alla conclusione della procedura di co-progettazione che condurrà alla futura gestione dell’impianto e del campo di atletica “Ettore Tesolin”.