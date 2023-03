SAISON CULTURELLE SPECTACLE: Pièce théâtrale « L’embarras du choix » de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino

Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil à ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous! Les spectateurs choisiront la suite de l’histoire… Sébastien Azzopardi et Sacha Danino signent une nouvelle comédie interactive après Dernier coup de ciseaux, Le Tour du monde en 80 jours ou encore La Dame blanche. Après une création écourtée à l’automne 2020, le spectacle a tenu plusieurs mois à l’affiche du Théâtre Michel et ensuite à la Gaîté Montparnasse à Paris. Avec L’Embarras du Choix, Sébastien Azzopardi propose une forme très originale et intéressante de théâtre. Du théâtre interactif et novateur, avec en prime quelques chansons. Assez rapidement, la salle va s’allumer et Max, le personnage de Sébastien Azzopardi, va s’adresser au public. Un public qui va devoir faire plusieurs choix qui vont influer et décider de la suite de l’histoire. La pièce jouée est donc différente chaque soir, selon les choix (intrigues, amour, tenue, cadeau...) du public du jour. Si le théâtre a parfois cette image poussiéreuse, L’Embarras du Choix est une pièce résolument moderne. Le mapping, très présent, permet des changements de décors très rapides et de proposer plusieurs lieux. Cette pièce, où le public décide du déroulé de l’intrigue, a reçu une nomination pour le Molière 2022 de la meilleure Comédie.

