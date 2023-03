Raccolta fondi in piazza Chanoux ad Aosta per i terremotati di Siria e Turchia

Come sindacati, in linea anche con i nostri nazionali, vogliamo dare un contributo alle popolazioni, che abitano nei luoghi colpiti dal sisma, dando un segnale importante nella giornata dell’8 marzo per dimostrare “vicinanza“ a tutte quelle donne, uomini, bambini e anziani di quei Paesi vittime del sisma. I fondi raccolti nella mattinata di martedì 7 marzo verranno versati in un conto apposito predisposto da Cgil Cisl Uil nazionale per i terremotati di Siria e Turchia ”.

“Nello stesso tempo - aggiungono Cgil Cisl Uil Valle d’Aosta -l’obiettivo era anche quello di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Un’unica voce per dire Basta violenze sulle donne. Fisiche, psicologiche, aborriamo qualsiasi tipo di violenza”.