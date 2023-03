Giornata Internazionale della donna, alla Biblioteca Salvadori di Aosta l'incontro "Florence Price"

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, nell’ambito dei Forum Musicali, propone un incontro dal titolo Florence Price: una pioniera tra le donne compositrici.

Nonostante i riconoscimenti ufficiali, l’opera della compositrice afroamericana – vissuta a cavallo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento – è caduta nell’oblio per molti anni; solo nel 2009, per un caso fortuito, è venuto alla luce il corpus di circa 300 manoscritti. Nel corso della sua vita, comunque, Florence Price ha dovuto lottare per affermarsi, combattendo un doppio pregiudizio: il fatto di essere una donna, in un settore professionale prettamente maschile, e quello di essere di sangue misto, in un’America in cui vigeva ancora la segregazione razziale.

La scoperta della bellezza della sua musica, sapiente fusione di spiritual, ritmi di danza e scrittura sinfonica di matrice europea, ha spinto musicologi ed interpreti d’oltreoceano a divulgarne l’opera e a promuovere la pubblicazione di partiture e incisioni discografiche.

L’evento, a cura di Liliana Balestra, è in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 18 nella Sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta.

La registrazione dell’incontro sarà successivamente disponibile sul canale YouTube dei Forum Musicali della Biblioteca regionale di Aosta, raggiungibile attraverso il portale del Sistema Bibliotecario Valdostano https://biblio.regione.vda.it/