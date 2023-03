AOSTA: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA MONTE GRIVOLA

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del verde pubblico in via Monte Grivola, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore in due fasi distinte dal 7 al 10 marzo.

 chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di via Monte Grivola compreso tra via Bréan e la rotatoria all’intersezione di corso Battaglione Aosta, viale Conte Crotti, viale Piccolo San Bernardo e via Chambéry, via Monte Grivola;

 obbligo di svolta a sinistra, o di procedere diritto, per i veicoli provenienti da via Bréan all’incrocio con via Monte Grivola;

 obbligo di svolta a destra o di procedere diritto per i veicoli percorrenti via Colonnello Alessi all’incrocio con Via Monte Grivola;

 obbligo di svolta a destra o a sinistra, per i veicoli percorrenti via Monte Grivola (lato Nord) all’incrocio con via Bréan;

 divieto di transito in via Monte Grivola (lato Sud) per i veicoli percorrenti la predetta rotatoria;

 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori, nel tratto Sud di via Monte Grivola. Seconda fase: (9-10 marzo 2023 con orario 9-17)

 chiusura al transito veicolare e pedonale di via Monte Grivola (lato Nord), nel tratto compreso tra via Bréan, via Colonnello Alessi e la rotatoria all’incrocio di corso SaintMartin-de-Corléans, via Monte Grivola, via Cap. Chamonin e via delle Regioni;

 divieto di transito in via Monte Grivola per i veicoli percorrenti la rotatoria suddetta;

 obbligo di svolta a destra o di proseguire diritto per i veicoli percorrenti via Bréan all’incrocio con via Monte Grivola e obbligo di svolta a sinistra o di proseguire diritto per i veicoli provenienti da via Colonnello Alessi;

 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori, nel tratto Nord di via Monte Grivola.