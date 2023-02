GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

La Giunta regionale ha approvata la variazione di bilancio per la copertura finanziaria delle spese per l'adeguamento dei sistemi tecnologici e di software a supporto delle Strutture dell'Amministrazione regionale e di gestione del sistema informatico energetico regionale.

È stato, inoltre, approvato il Piano degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di pubblica utilità per l’anno 2023, per l’assunzione fino a 35 lavoratori (over 45 donne e over 50 uomini), inclusi nella graduatoria unica degli operai edili stagionali. Il Piano, della spesa complessiva di 868.200 euro, prevede n. 140 giornate lavorative per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sulle strade e sulle infrastrutture regionali, in continuità con l’attività già svolta negli anni precedenti.

È stata approvata la procedura di vendita di alcuni immobili di proprietà regionale, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla l.r. 21 dicembre 2022 n.33, per i quali sarà esperita apposita gara di vendita ad evidenza pubblica.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

È stata approvata la seconda graduatoria relativa al quinto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Le Gouvernement a approuvé l’organisation de la 71me édition des Floralies – Assemblée des Chœurs et des groupes folkloristiques valdotains.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Sono stati approvati gli avvisi pubblici “1-2023: Giovani imprenditori VDA” e “2-2023: giovani uniti nello sport” per il finanziamento di progetti a carattere locale e/o regionale a favore delle giovani generazioni, capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili.