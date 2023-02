Renaissance traccia bilancio attività comune Aosta

Renaissance Valdôtaine, impegnata in Consiglio Comunale con i 4 eletti Giovanni Girardini, Roberta Carla Balbis, Cristina Dattola e Eleonora Baccini, rende noti con soddisfazione i risultati conseguiti per effetto delle iniziative presentate nel corso dell’ultimo Consiglio tenutosi nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì scorsi

· Istituzione da parte dell’Ufficio di Presidenza di una borsa di studio destinata agli studenti e studentesse universitari che decidano di realizzare tesi di laurea che vertano sui temi del “giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e delle vicende del confine orientale alla fine del secondo conflitto mondiale in cui persero la vita circa 10.000 tra istriani e triestini.

· Copertura dei numerosi buchi lungo tutto il marciapiede di Via Guido Rey nelle vicinanze del Poliambulatorio, situazione di pericolo di per sé e a maggio r ragione per persone con problemi fisici e di deambulazione.

· Adesione da parte del Comune all’iniziativa di piantumazione di alberi in ricordo delle vittime delle violazioni dei diritti umani, con riferimento particolare alle vittime delle proteste iraniane in corso, iniziativa da tenersi in concomitanza con il Capodanno iraniano (21 marzo) o con il 2 aprile, che nella simbologia iraniana rappresenta la rinascita e la ripresa.

· Sensibilizzazione in merito ad una maggiore attenzione da parte del Governo comunale nell’attuazione degli interventi edili e viari derivanti dalla realizzazione in corso delle piste ciclabili onde ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

In generale Renaissance se da un lato esprime soddisfazione per l’attività Consiliare a livello del Comune di Aosta, seppur nella normale dialettica politica tra maggioranza e opposizione, dall’altro esprime grande rammarico per quanto sta avvenendo in Consiglio regionale con il mantenimento della Regione in una situazione di stallo assoluto, senza un Governo e con tentativi di composizione che non fanno che confermare la assoluta assenza di solidi valori politici di coerenza, trasparenza e servizio pubblico.

“Rasenta la presa in giro – commenta il Presidente di Renaissance Giovanni Girardini (nella foto) - il frequente richiamo, a turno da parte di molti Consiglieri regionali e esponenti politici, della necessità di fare una legge elettorale che consenta una governabilità seria, e come questi intenti restino sistematicamente specchietti per allodole, una vera e propria presa in giro dei cittadini. La presenza di franchi tiratori è di per sé la negazione di alcuni dei principi fondamentali che dovrebbero essere alla base dell’agire politico a ogni livello, ossia la trasparenza e la coerenza. L’impressione è che si sia assistendo unicamente a giochi di potere: peccato che si consumino sulla pelle dei cittadini e della Regione”.