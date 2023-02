Pollein: Imminente gara appalto per gestione campeggio

La modifica alla Missione 1 del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), permette ora anche l’affidamento della gestione dell’area campeggio di Les Iles attraverso un partenariato pubblico-privato mediante finanza di progetto. “Lo studio di fattibilità è stato approvato – ha dichiarato il sindaco Angelo Filippini - e sarà inviato alla CUC per avviare prossimamente la procedura di gara. Per noi oggi è una giornata importante perché abbiamo assolto tutti i nostri obblighi da quel lontano settembre 2017”. Quindi, dopo tanti anni di abbandono e controversie legali,, tornerà ad animerasi in campeggio nei pressi della Grand Place

Questa mattina, infatti, si è riunito il Consiglio comunale di Pollein, che oltre del campeggio si è occupato della seconda variazione al bilancio pluriennale 2023/25. Si tratta - come si legge in una nota - di spostamenti di somme relativamente alla spesa per dare copertura ai capitoli giardini ed aree verdi e alla manutenzione straordinaria della strada comunale in località Rabloz.