Charvensod: Due serate con l’apicoltore Livio Carlin

Biblioteca di Charvensod organizza due serate dedicate al mondo dell’apicoltura presso il salone della scuola Primaria di Plan-Félinaz con l’apicoltore Livio Carlin.

La prima è in programma mercoledì 8 marzo alle ore 20.30 alla scoperta dell'alveare e dei suoi prodotti, mentre la seconda mercoledì 15 marzo, sempre alle 20.30, per una degustazione guidata di mieli delle api di Livio Carlin, in abbinamento con formaggi e vini valdostani.

“Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Questa frase, erroneamente attribuita ad Albert Einstein, riporta comunque una sacrosanta verità: gli insetti, e le api in particolare, sono essenziali per la vita sulla Terra, afferma la consigliera comunale e presidente della Commissione Biblioteca, Chiara Bernardi. È in quest'ottica di profonda attenzione al nostro Pianeta che il Comune di Charvensod si muove ormai da molti anni”.

Le iscrizioni si raccolgono al numero 0165-279733 dal lunedì al venerdì ore 8.30-13, sino al 1° marzo per un massimo di 30 partecipanti. il costo delle due serate è di 13 euro.