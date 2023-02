Bene a sapersi: Asilo nido gratis in Toscana. A buon intenditor...

La misura sarà operativa, spiega la Regione, da settembre prossimo: "Oggi andiamo in Giunta ad approvare questo provvedimento - spiega Giani .- La scelta nasce dal primo momento in cui sono diventato presidente: dare asili nidi gratis per i ceti sociali economicamente più in difficoltà.

Naturalmente noi prendiamo come riferimento la cifra che abbiamo calibrato: 233 milioni in sette anni destinati ai redditi inferiori ai 35mila euro. Per i redditi che hanno già un beneficio bonus Inps va a integrare, per chi non ce l'ha a coprire integralmente. La copertura vale per un anno scolastico di asilo nido con un tetto massimo di retta annuale di 5.800 euro”.