Tagliando il Superbonus il Governo ha dato duro colpo all’edilizia

L’ultimo provvedimento dà il colpo di grazia a decine di migliaia di imprese, anche in Valle d’Aosta. Prima il dimezzamento in legge di bilancio della misura “Transizione 4.0” per tutte le imprese produttive, ora lo stop alla possibilità di utilizzare la cessione del credito e sconto in fattura per tutti i bonus edilizi.

Il Governo ha deciso di fare un salto indietro di almeno 7 anni, da quando è stato introdotto il meccanismo della cessione dei crediti, ben prima, quindi, della nascita del Superbonus. Un colpo basso a un settore, quello dell’edilizia, che ha inciso in modo determinate sulla crescita record del PIL nel 2021 (+6,6%) e nel 2022 (+3,9%) e alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano, determinante per contenere lo sperpero energetico e perseguire la transizione ecologica.

Ci chiediamo cosa farà Forza Italia in questo Governo, dopo avere presentato numerosi atti in Parlamento a favore del Superbonus e di tutti gli altri bonus. Ci chiediamo cosa ne pensino i parlamentari valdostani: il deputato Manes, che con le sue astensioni continua a non dire e fare nulla contro questi provvedimenti che mettono in ginocchio un settore importante anche in Valle D’Aosta, e la senatrice Spelgatti, dello stesso partito del ministro Giorgetti che ha scritto la norma in oggetto e che è già entrata in vigore.

Il Superbonus poteva essere rivisto in maniera progressiva e condivisa, con le organizzazioni di categoria.

Questo governo, invece, ha deciso di abbandonare l’intera filiera dell'edilizia raccontando, in continuità con i progetti dell’ex Presidente Draghi, finte mancanze di risorse e trovando ogni modo per distruggere definitivamente questa misura, con il silenzio accomodante dei due parlamentari valdostani.