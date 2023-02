L'Unione Popolare in piazza Chanoux Aosta per la pace

Alziamo i salari", l'Unione Popolare "aderisce convintamente alla manifestazione genovese e sostiene ovunque ogni iniziativa contro la guerra, da chiunque promossa". Per l'Up, "la guerra ha già provocato centinaia di migliaia di morti e feriti e in un'escalation inarrestabile rende sempre più credibile l'ipotesi dell'olocausto nucleare".



Per questo, l'Unione Popolare della Valle d'Aosta promuove ad Aosta un presidio in piazza Émile Chanoux per venerdì, con volantinaggio dalle 17 alle 19. "Non possiamo accettare che il governo Meloni, in perfetta continuità col governo Draghi e con il convinto consenso del centro 'sinistra' continui, in palese violazione dell'articolo 11 della Costituzione, ad accettare e sostenere la logica della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e dei problemi internazionali", si legge in una nota.