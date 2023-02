GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvato il rinnovo, fino al 31 dicembre 2024, delle convenzioni disciplinanti l’utilizzo della Stazione Unica Appaltante regionale (SUA VdA) nei contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra la Regione e, rispettivamente, l’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta (ARER) e l’Associazione Forte di Bard.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la modifica delle competenze del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale (PSR), che svolgerà anche le funzioni di monitoraggio regionale del Complemento regionale di sviluppo rurale (CSR) per il monitoraggio dell’attuazione del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC)

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Governo regionale ha preso atto della concessione alla Regione del contributo PNRR per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei fanghi da acque reflue. Nello specifico, riguarda la realizzazione di un impianto, per il quale è stato chiesto un contributo a fondo perduto, che utilizza un processo di carbonizzazione idrotermale per permette di trasformare il rifiuto fango di depurazione in Pellet.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo forfettario, per il 2023, alla delegazione regionale della Valle d’Aosta del Comitato italiano paralimpico-CIP, per incentivare e sostenere l’attività sportiva degli atleti diversamente alibi, e al Comitato Fisi-Asiva destinato al sostegno dell’attività sportiva istituzionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha recepito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che prevede l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e l’approvazione della disciplina della relativa formazione.

Sono stati approvati gli indirizzi all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’applicazione della legge 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle Aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale.