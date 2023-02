È nata la nuova maggioranza in Regione

I gruppi Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Alliance Valdôtaine - VdA Unie, Pour l'Autonomie, Stella Alpina hanno raggiunto l'intesa sui punti programmatici principali per la formazione del nuovo Governo regionale sostenuto dai diciannove Consiglieri facenti parte delle cinque forze politiche che provvederanno, nelle prossime ore, ad analizzare la proposta per la sua definitiva approvazione.

La coalizione chiederà la convocazione del Consiglio regionale per la proposta di nomina del Governo già nei prossimi giorni al fine di permettere quanto prima la piena operatività della macchina amministrativa.

Di seguito i principali punti programmatici condivisi, che vogliono rappresentare un'occasione di confronto e di stimolo nelle future discussioni in Consiglio regionale sulla base delle quali gli stessi potranno essere integrati ed arricchiti.

1. Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale innovandola e valorizzandone il ruolo centrale per la crescita e lo sviluppo della comunità, al fine di renderla più efficiente, più attrattiva a livello occupazionale e pronta così ad affrontare le nuove sfide e i grandi cambiamenti in corso, con l'obiettivo di migliorare la qualità e le tempistiche nei rapporti tra Regione, cittadini e imprese.

3. Avviare prontamente e consolidare interlocuzioni politiche su livelli nazionale e internazionale, al fine di affrontare questioni di primaria importanza per l’economia regionale quali, tra le più urgenti:

- la presa in carico della problematica relativa alla prospettata chiusura temporanea del tunnel del Monte Bianco e l’individuazione di soluzioni alternative a breve e di interventi di più ampio raggio;

- la proroga delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche in capo alla CVA Spa, nelle more della loro riassegnazione.