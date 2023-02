"Permessi rosa", completata la posa della segnaletica

E' stata completata la posa della segnaletica verticale e orizzontale per i cosiddetti “stalli rosa”, introdotti dall’art. 188 bis del Codice della Strada e disciplinati dalla deliberazione di Giunta n.79/2022, e di conseguenza è ora possibile presentare istanza per il relativo permesso che garantisce l’esenzione dal pagamento della sosta su strada della città di Aosta ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Il permesso, valido per massimo due veicoli, va richiesto allo sportello “Sosta e mobilità” di Aps Spa, ubicato in corso Lancieri d’Aosta 30/F, nei pressi della sede centrale della società in house. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12, e accessibile esclusivamente previa prenotazione da eseguire telefonicamente al numero 0165-1875008. La modulistica per presentare domanda è scaricabile all’indirizzo https://apsaosta.it/sostae-mobilita/.

Si ricorda che l’art. 188 bis del Codice della Strada prevede anche, ai commi 3 e 4, sanzioni nei casi di occupazione degli “stalli rosa” senza titolo autorizzativo o di mancata osservanza delle condizioni stabilite dal CdS. In particolare, il comma 3 prevede che “chiunque usufruisce delle strutture…senza avere l'autorizzazione prescritta…(o ne fa uso improprio) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344”, mentre il comma 4 riporta che “chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture…non osservando le condizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta… è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173”.

Sul territorio comunale sono stati individuati 19 “stalli rosa”: