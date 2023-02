"Casa di sabbia", raccolti 20mila euro durante i Mercatini di Natale

Ventimila euro netti raccolti durante i Mercatini di Natale nello Chalet dell’ANA e distribuiti nel solco di quella solidarietà che contraddistingue la famiglia degli Alpini.

Il Presidente Carlo Bionaz, durante la consegna dell’assegno, nel Salone Ducale del Comune di Aosta, ai rappresentanti della Onlus Casa di Sabbia, ha elogiato il lavoro degli alpini e dei volontari: “Dopo il suggestivo palcoscenico del Teatro Romano i Mercatini di Natale hanno cambiato sede ed il nostro Chalet, per un certo verso, era un po' defilato rispetto al cuore della rassegna. Però il risultato è stato ugualmente brillante, la gente ha apprezzato e condiviso la destinazione delle loro offerte e siamo ancora una volta felici di poter consegnare un assegno generoso ad una Associazione i cui fini sono altamente sensibili e preziosi".

L’Assessora del Comune di Aosta, Aline Sapinet, al cui Ufficio spetta il compito di coordinare la scelta dell’operazione solidale, ha espresso il proprio compiacimento per il notevole risultato ottenuto sottolineando come , ancora una volta, la presenza degli Alpini rappresenti per la gente quella garanzia di serietà e di correttezza, capace di stimolare la generosità.

“Gli Alpini sono una parte fondamentale del tessuto sociale della città, iniziative importanti come questa , senza il loro apporto non otterrebbero le stesse dimensioni". Quasi sessanta damigiane di vino ed oltre novecento litri di succo di mela sono stati distribuiti durante tutta la durata dei Mercatini e nello Chalet si sono avvicendati alpini di un gran numero di Gruppi, compresa la Protezione Civile, il Coro Sezionale e la Fanfara.

"Per la prima volta nella storia della nostra partecipazione ai Mercatini a fine novembre - continua Bionaz - avevamo completato tutte le caselle giornaliere per le presenze nella buvette. C’era stata quasi una gara tra i Gruppi per aggiudicarsi una o più presenze. Ho espresso la mia soddisfazione e quella di tutta la Giunta di Presidenza al recente Consiglio Sezionale. In un momento in cui si registra una certa flessione nel tesseramento – ed il Covid ne è in gran parte la causa principale – vedere una adesione così corale mi fa ben sperare per il riavvicinamento da parte di quegli Alpini Dormienti che in Valle possiamo contare a centinaia".

La Casa di Sabbia è una Onlus nata nel 2017 a sostegno delle famiglie con bambini affetti da malattie rare, per i quali il sistema socio-sanitario attuale non prevede soluzioni adeguate atte a garantire le migliori cure ed assistenza a domicilio, preservandone la vita famigliare. Una storia di sofferenze e dolore nata dalla lotta quotidiana di due genitori, Agnieszka Stokowiecka e suo marito Patrick Creux, con un figlio affetto da una grave ed incurabile malattia degenerativa.

Ricevendo l’assegno la Signora Agnieszka ha ringraziato commossa l’Amministrazione Comunale e le Penne Nere: "Questa associazione si propone di aiutare tutte quelle famiglie che, come la nostra , si sono ritrovate a vivere un’esistenza imprevedibile e difficile, durante la quale lottiamo ogni giorno per sopravvivere. Noi viviamo ogni giorno la fatica ed il sacrificio per dare la possibilità ad un malato di vedere i propri diritti rispettati e quelli della sua famiglia. Grazie Alpini!".