Iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado

I dati delle iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024 confermano, con il 48,8% delle preferenze (dato nazionale 57,1%), il primo posto dei Licei; tuttavia, rispetto al 2022/2023, si registra un calo di 1,2 punti percentuali, in controtendenza con il dato nazionale che mostra un lieve aumento.

Gli Istituti tecnici raccolgono il 28,7% (dato nazionale 30,9%) delle preferenze, con una lieve flessione (- 0,6%) rispetto al 2022/2023, e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) raccolgono il 7,1% delle preferenze, contro il 7,6% dell’anno precedente.

Di segno opposto è il dato degli Istituti professionali, pari al 15,4%, con un aumento di 2,3 punti percentuali rispetto al 2022/2023.

La Sovraintendente agli studi, Marina Fey, precisa, inoltre, che nell’ambito dei Licei la percentuale più alta riguarda i Licei scientifici (15,9%) che però, rispetto allo scorso anno, perdono 1,9 punti percentuali; seguono i Licei delle scienze umane (13,0%), in crescita di 3,2 punti; il linguistico con il 9,7% contro il 9,9% dell’anno scorso; l’artistico che passa dal 6,4% al 4,7%; il classico che scende dal 4,4% al 3,6% e, infine, il musicale con l’1,9% contro l’1,7% dello scorso anno.

Quanto agli Istituti tecnici, le scelte sono maggiormente orientate verso il settore tecnologico: 17,5% contro 11,2% del settore economico. Per entrambi i settori si registra una flessione rispetto allo scorso anno.

Nell’ambito degli Istituti professionali, il dato più alto è quello dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale (6,4%, + 1,6% rispetto al 2022/23), seguito dai servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera (4,6%, + 0,5% rispetto all’anno scorso). Cresce l’interesse per l’indirizzo di recente istituzione gestione delle acque e risanamento ambientale, mentre è in calo per il settore industria e artigianato.

La Sovrintendete Maria Fey e l'Assessore Luciano Caveri

“Il ruolo fondamentale della scuola nel percorso di orientamento, sottolinea l’Assessore Luciano Caveri, non si deve limitare alle fasi di transizione, ma deve riguardare l’intero percorso formativo dell’alunno e deve coinvolgere in modo attivo le famiglie. Solo grazie a una scelta consapevole e ponderata, che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti, si potrà contribuire a contrastare l’abbandono scolastico e a rispondere alle esigenze del territorio”.