Congresso Pd: In Valle hanno votato solo 65 iscritti. Vince Bonacini

Il Partito Democratico della Valle d’Aosta ha terminato la fase congressuale nei circoli regionali. In vista delle primarie del 26 febbraio 2023, aperte anche ai non iscritti, questa prima fase di voto ha visto la partecipazione degli iscritti e delle iscritte, con l’obiettivo di arrivare con soli due candidati alle primarie.

"In linea con il trend nazionale - si legge in una nota - anche in Valle d’Aosta i candidati più votati sono stati Stefano Bonaccini e Elly Schlein, rispettivamente ottenendo il 43,08% (28 voti) e il 40% (26 voti). Mentre i candidati Cuperlo e De Micheli si sono fermati al 12,31% e 4,62%. Se Elly Schlein è stata la più votata nei circoli aostani e di Quart/Nus, Bonaccini ha superato la candidata grazie ai voti dei circoli della bassa Valle.

Gli ultimi risultati disponibili a livello nazionale sono:

Bonaccini 23867 voti, pari al 52,54 %.

Schlein 15898 voti, pari al 34,99 %.

Cuperlo 3556 voti, pari al 7,83 %.

De Micheli 2109 voti, pari al 4,64 %.

Il 26 febbraio, giorno delle primarie, saranno invitati a votare tutti coloro, anche se non iscritti, che vogliono contribuire a segnare un cambiamento. In Valle d’Aosta in occasione delle primarie saranno aperti 9 seggi (di cui 3 ad Aosta) lungo tutto l’asse centrale della nostra regione. “Siamo soddisfatti di questa prima fase riservata agli iscritti - commenta Luca Tonino segretario regionale del PD VdA - che ha visto riunioni in tutti i circoli della regione. Ora in attesa dei risultati nazionali stiamo organizzando l’appuntamento delle primarie del 26 febbraio.

Un appuntamento importante, un bel momento di democrazia partecipata che anche in Valle d’Aosta vedrà un’importante partecipazione per un partito che come sempre si rivolge al suo popolo nei momenti delle scelte più importanti”.