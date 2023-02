Nella mattina di oggi, verso le 4:25, i Vigili del Fuoco del comando di Aosta, con APS e Gruppo Taglio Veloce,sono intervenuti a Verrayes, in loc Champagne in comune di Verraye, sulla statale 26, per un incidente stradale autonomo nel quale una vettura si è ribaltata.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche forze dell’ordine e il personale del 118 con ambulanza e auto medica.