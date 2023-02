Aosta: Un fior di città , premiati i più bravi pollici verdi

Arredare un balcone fiorito non è per niente complicato, se si seguono poche e semplici regole, che riguardano l’esposizione, la scelta delle piante e dei fiori ed infine quella dei vasi. E così Torna l’iniziativa rivolta a tutti i residenti e i commercianti della città di Aosta che dispongono – su pubblica via - di un balcone, di una vetrina o di un dehors e che potranno collaborare a rendere più bella e accogliente Aosta nel periodo estivo, impegnandosi, ad abbellirlo e ad arredarlo con piante e fiori.

“Fior di città” nasce dalla consapevolezza che i fiori e le piante rendono più accoglienti, più colorati e più gradevoli gli ambienti in cui viviamo, e che tutti insieme, Amministrazione e cittadini, è possibile cooperare, incentivando la “cultura del bello” a beneficio della città.

Oggi sono stati premiati i più bravi.

Per la categoria "balconi" sono stati premiati Pierino Duclos (ha ritirato il premio la figlia, Wilma Duclos) e Sara Grillo ex aequo con 65/100; per la categoria "giardini" il riconoscimento unico è andato ad Anna Charbonnier (85/100), mentre per la categoria "dehors" si è classificato 1° il Quot Café Green Bar con 80/100 (ha ritirato il premio Mirko Monetta) e 2° il Break House con 60/100 (ha ritirato il premio Ciriaco Truscelli). Nessun riconoscimento è stato assegnato per la categoria "vetrine".