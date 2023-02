GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha approvato l’adesione della Regione, per il tramite della Struttura centro funzionale regionale, dei progetti “PrevRisk-CC”, prevenzione dei rischi e adattamento ai cambiamenti climatici nei territori dell’Espace Mont-Blanc, e “Risk-CAP”, resilienza, informazione, società, comunicazione del rischio: capitalizzazione e devoluzione, nell’ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027, Bando “Nuove sfide oppure governance”.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

È stata approvata la variazione di bilancio per la copertura finanziaria di parte del finanziamento del Piano operativo infrastrutture FSC 2014/20 per le opere di messa in sicurezza del conoide del torrente Baudier a protezione della SR28 in Comune di Oyace, per euro 286.558,22.

Sono state, inoltre, approvate le variazioni di bilancio per le iscrizioni delle quote FESR del Progetto RESERVAQUA del Programma di Cooperazione Italia-Svizzera 2014/2020 e del Progetto ACT del Pitem RISK del Programma di Cooperazione Italia-Francia 2014/2020, per complessivi 65.200 euro.

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite della Struttura opere idrauliche in qualità di capofila, alla proposta progettuale “Becca – Bacini ecologicamente sostenibili e sicuri, concepiti per l’adattamento ai cambiamenti climatici”, nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027, Bando “Nuova sfide”.

Approvato il trasferimento gratuito, a favore del Comune di Aosta, del parcheggio pluripiano di proprietà della Regione “De la Ville” sito in via 1° Maggio ad Aosta, come previsto nell’Accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione di interventi per la ristrutturazione urbanistica e la riconversione produttiva dell’area industriale Cogne.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati concessi i contributi a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica valdostana “Martze a pià” e alle Associazioni sportive praticanti gli Sport tradizionali regionali e della Federachon Esport de nohtra tera per l’attività sportiva istituzionale relativa al 2023.

È stato approvato il Piano Operativo Annuale (POA) dell’Office régional du tourisme per l’anno 2023. È il documento di pianificazione analitica e puntuale per la definizione delle attività da svolgere nel corso dell’anno.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati i criteri per l’assegnazione ai comuni delle risorse statali per la progettazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità.

Sono state approvate le disposizioni per l’iscrizione al registro regionale aperto delle Tate familiari operanti in Valle d’Aosta, dello standard formativo e delle disposizioni per l’accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

È stata approvata la proposta di Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione autonoma Valle d’Aosta, per la partecipazione al progetto “Contrasto al binge drinking: interventi a favore dei giovani vulnerabili”. Tale accordo prevede di implementare le attività finalizzate ad affrontare le problematiche quali l’abbassamento dell'età di avvicinamento al consumo di alcolici; l’aumento del numero dei giovani vulnerabili e dei consumatori a rischio; la frequenza di intossicazioni non prese in carico a causa della tendenza a minimizzare il problema; l’incremento degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri di giovani per diagnosi alcolcorrelate.