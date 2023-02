Effetti chiusura Traforo Monte Bianco, incontro tra Giunta Regionale e Confindustria VDA

La Giunta regionale ha incontrato oggi il presidente di Confindustria della Valle d'Aosta Francesco Turcato per analizzare il dossier presentato dall'associazione sugli effetti delle chiusure del Traforo del Monte Bianco previste a causa dei lavori di rifacimento dell’infrastruttura di collegamento con la Francia.

Al centro dell’incontro, cui ha partecipato anche il direttore degli industriali, Marco Lorenzetti, l’analisi che l’interruzione del traffico stradale per quattro mesi nel 2023 e nei successivi 17 anni avrà sul tessuto economico a medio e lungo termine.

Durante l’incontro è stato definito un metodo di lavoro congiunto tra Regione e Confindustria che, attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti economici valdostani, porterà alla creazione di un tavolo di confronto e al rafforzamento delle relazioni, in ambito politico-istituzionale e anche economico, con gli interlocutori francesi.

"Riteniamo prioritario - spiegano il presidente della Regione Luigi Bertschy e il presidente di Confindustria Francesco Turcato - lavorare insieme condividendo relazioni, energie e competenze per far sentire la voce della nostra regione rispetto a una problematica centrale per il futuro della comunità”.