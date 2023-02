Vilma Gaillard confermata segretaria generale CGIL Valle d’Aosta

La difesa di diritti, salari e condizioni di lavoro nelle nuove forme di lavoro agile, come occasione di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e riduzione degli impatti ambientali e non l’occasione di una semplice compressione dei costi di produzione di aziende e servizi; il contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere nel contesto familiare, sociale e nei posti di lavoro, implementando sul territorio gli strumenti quali i protocolli contro le molestie, sostenendo le attività del centro anti violenza e supportando politiche attive rivolte alla popolazione; lo sviluppo di un’azione rivendicativa nei diversi contratti e accordi sulla riduzione d’orario a parità di salario, che deve diventare lo strumento principale da una parte per affrontare la crisi economica in corso, dall’altra per migliorare condizioni di lavoratori e lavoratrici. Il contrasto delle esternalizzazioni e della precarietà, a partire da sanità, istruzione, assistenza sociale, società dei servizi, come la difesa del profilo pubblico di alcune rilevanti strutture produttive della Valle. La difesa dell’ambiente e del territorio.