Prima partecipazione della Valle d'Aosta alla First Lego League

Il 29 gennaio 2023, all’IBM Labs di Milano, 4 squadre valdostane hanno partecipato per la prima volta alla FIRST® LEGO® League Challenge, la sfida mondiale per qualificazioni successive di Scienza e Robotica tra team.

Il tema della sfida di quest’anno 2022-2023 è l'ENERGIA; i vari team, infatti, partecipando alla competizione si trovano ad esplorare i problemi legati a produzione, distribuzione, immagazzinamento e utilizzo dell'energia, impegnando la loro creatività per immaginare un futuro migliore.

Delle 4 squadre, un team di 10 alunni, FLL71 LEXERoboT, proviene dall’Istituzione Scolastica Emile Lexert di Aosta ed è guidato dai coach docenti Lucia Maracci e Caterina Staffieri. I ragazzi hanno preparato durante 8 incontri pomeridiani la sfida sull’Energia. In particolare, grazie alla collaborazione con la “Rete delle scuole valdostane Projet Energie” sostenute dalla CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) i ragazzi hanno ideato un sistema di accumulo, che può anche fungere da bacino idrico a servizio dell’innevamento artificiale nell’ottica di adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli studenti della cooperativa scolastica dell’ISILTP di Verrès, scuola capofila di Projet Work Cva LabEnergie, coordinati dai docenti referenti Marco Daguin e Massimo D’Incà, hanno realizzato il modellino dell’Innovation Project seguendo le linee guida progettuali del Team FLL71 LEXERoboT.

L’Innovation Project esplora e propone la possibilità di accumulare l’energia da fonti intermittenti tramite pompaggio di acqua e il suo rilascio, quando serve, trasformando l'energia potenziale accumulata nuovamente in energia elettrica. La stessa cooperativa, inoltre, ha fornito anche i componenti, assemblati dal Team, delle Shaker Lights, grazie alle quali i ragazzi hanno avuto un primo approccio con il concetto del principio di conservazione dell’energia e delle sue trasformazioni.

Gli alunni dell’Istituzione Lexert hanno vissuto l’esperienza con grande entusiasmo ed emozione, collaborando e incitandosi a vicenda. La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione e le medaglie speciali da montare con i mattoncini Lego®. Il Team FLL71 LEXERoboT ha ricevuto il Premio speciale “Identità Territoriale”.



Altre 3 le squadre, con 23 ragazze e ragazzi in totale, sponsorizzate dalla Cogne Acciai Speciali per il progetto Doposcuola, sono guidate dai coach Cristina D’Arienzo e Luca Salvemini: FLL69 Steel Team, FLL200 VDA Block Team e FLL199 BoT-Corn.



A partire dall’anno scolastico 2022-2023, la Cogne Acciai Speciali ha avviato un servizio di doposcuola rivolto ai figli dei dipendenti.

Con il progetto “LA FABBRICA DEI PICCOLI TALENTI”, l’azienda propone ambienti di apprendimento multidisciplinare basati su un format il cui obiettivo è IMPARARE FACENDO, attraverso una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di insegnamento in linea con quello che le generazioni del futuro incontreranno in un contesto lavorativo. Il programma, completamente gratuito per i figli dei dipendenti delle scuole elementari e medie, prevede incontri in lingua inglese, supporto allo studio e attività ludico-ricreative. Ed è nell’ambito di questa iniziativa che i ragazzi hanno potuto partecipare al laboratorio di robotica e partecipare alla FIRST® LEGO® League Challenge.



È stata proprio la squadra formata interamente dai figli dei dipendenti dell’azienda, FLL69 Steel Team, con il progetto innovativo legato all’efficientamento energetico dell’azienda “COGNE ACCIAI SPECIALI - direzione GREEN”, ad essere stata selezionata per le finali nazionali che si svolgeranno a Piacenza sabato 11 e domenica 12 marzo 2023.

Bel risultato anche per le squadre FLL200 VDA Block Team e FLL199 BoT-Corn, che hanno ricevuto il Premio “Stella Nascente”, con i progetti innovativi “Impianti sciistici GREEN” e “ENERGIOPOLI”, ideazione di un gioco stile “monopoli” per ragionare sull’energia e il suo consumo.

Che cos’è la First Lego League

La FIRST® LEGO® League (FLL) è un torneo internazionale di robot per bambine/i e ragazze/i tra i 6 e i 16 anni, utile a suscitare divertimento ed emozione in favore della scienza e della tecnologia. È una partnership fra LEGO® e l’organizzazione FIRST..



Ogni anno viene proposta una nuova sfida, che si basa su problemi ispirati a temi che ingegneri e scienziati del mondo reale devono affrontare. Si compone di due parti principali: una competizione robotica e un progetto di ricerca.



Nella sfida robotica, i team devono progettare, costruire e programmare dei robot, che dovranno compiere delle missioni. Nel progetto di ricerca, i concorrenti conducono una ricerca su un problema attinente al tema della sfida, proponendo una soluzione innovativa e condividendo le proprie scoperte all'interno della propria comunità.

Al termine della preparazione, i team si incontrano con altre squadre FLL nei tornei regionali.



FIRST® LEGO® League non è solo robotica.

Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo e si avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico.

Le squadre devono inoltre dimostrare di seguire i valori fondamentali di FIRST® LEGO® League, che richiedono ai ragazzi la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri partecipanti.

La sfida del 2022 è l’ENERGIA.



Nella sfida SUPERPOWERED, i partecipanti alla FIRST® LEGO® League esplorano i problemi legati a produzione, distribuzione, immagazzinamento e utilizzo dell'energia e devono impegnare tutta la loro creatività super potenziata per un futuro migliore.