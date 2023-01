La Foire de Saint-Ours torna agli antichi fasti - GALLERIA FOTOGRAFICA PREMIAZIONI

La seconda e ultima giornata della 1023/a Fiera di Sant’Orso ha confermato un buon afflusso di visitatori che si sono riversati nelle vie del centro di Aosta. I passaggi rilevati complessivamente (tra ieri e oggi, alle ore 18) sono stati 172.079, di cui 96.948 ieri e 75.131 oggi. Gli ingressi nell’Atelier des Métiers sono, stati dalla sua apertura di sabato scorso, 25.987 (8.502 solo oggi) e nel Padiglione enogastronomico 20.500 (6.547 oggi).

“Mai come quest’anno – commenta il Presidente della Regione, Luigi Bertschy - l’organizzazione della Foire de Saint-Ours è stata una scommessa. E, fortunatamente, la scommessa è stata vinta. Per il numero dei visitatori, che la colloca tra le edizioni più frequentate degli ultimi anni, pur essendosi svolta in due giorni feriali. Per la qualità e la varietà delle opere esposte. Per le innovazioni tecnologiche con i “punti selfie” sponsorizzati da Skyway Monte Bianco e da CVA e i parcheggi prenotabili on line, solo per fare alcuni esempi”.

“A vincere la scommessa – prosegue il Presidente della Regione - sono stati soprattutto i mille artigiani che, dopo lo stop causato dal Covid e lo slittamento primaverile dello scorso anno, hanno voluto essere presenti con entusiasmo, presentando prodotti artigianali e opere d’arte di rara qualità. L’intera città di Aosta, i lavoratori e volontari impegnati in questi giorni hanno saputo accogliere al meglio i tanti visitatori”.

“In conclusione, - aggiunge il Presidente Bertschy - faccio mia l’esclamazione sentita oggi dagli artigiani e dai visitatori: ‘Che bello, finalmente ci siamo ritrovati alla Foire de Saint-Ours!’”.