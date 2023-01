ATTIVO DA FEBBRAIO ALL’OSPEDALE BEAUREGARD IL PRONTO SOCCORSO OFTALMICO

Il servizio verrà erogato dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì. Il sabato e giorni festivi i pazienti verranno gestiti al PS del “Parini” dove, nei casi da trattare immediatamente, interverrà il medico oculista reperibile.

Dal 1° febbraio il servizio di Pronto Soccorso Oftalmico sarà erogato direttamente presso l’Ospedale Beauregard dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 16:00, e non più all’Ospedale “Parini”.

“L’attivazione risponde alla necessità di diminuire il disagio e l'attesa dei pazienti al Pronto Soccorso del ‘Parini’, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse umane” spiega Luca Ventre, direttore della Struttura complessa Oculistica.

I pazienti che al di fuori di questi orari accederanno al Pronto Soccorso del “Parini” verranno in alcuni casi gestiti direttamente e poi rimandati al Pronto Soccorso del Beauregard l'indomani, mentre nei casi gravi verrà contattato il medico oculista reperibile.

Di sabato e nei giorni festivi il medico oculista effettuerà un accesso al Pronto Soccorso del “Parini” dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e verrà contattato in reperibilità per i casi non rimandabili.