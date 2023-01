Caveri preoccupato per campagna mediatica Consindustria su raddoppio traforo M. Bianco

"Trovo sempre più singolare e pure nociva la campagna mediatica di Confindustria per il raddoppio del tunnel del Monte Bianco". Lo scrive su Twitter l'assessore alle Partecipate e agli Affari europei della Regione Valle d'Aosta, Luciano Caveri. Ieri, Carlo Bonomi ha lanciato l'allarme da Venezia sulla possibile chiusura per quattro mesi ogni autunno, per i prossimi 18 anni, del tunnel del Monte Bianco. Per l'assessore, bisogna "tener conto della necessità politica di trovare una soluzione con la Francia" perché "i tunnel internazionali si fanno in due".

Fermeture tunnel Mont-Blanc, Caveri stigmatise Confindustria

La campagne médiatique que la Confindustria, association des entreprises industrielles italiennes, a lancé pour le doublement du tunnel du Mont-Blanc est "de plus en plus singulière et nuisible". C'est ce qu'écrit sur Twitter l'assesseur aux Participations régionales et aux Affaires européennes de la Région Val d'Aoste, Luciano Caveri. Hier, le président de la Confindustria, Carlo Bonomi, a lancé l'alarme de Venise sur la possible fermeture pour quatre mois chaque automne, pour les 18 prochaines années, du tunnel entre le Val d'Aoste e vallée de l'Arve. Pour l'assesseur, il faut "tenir compte de la nécessité politique de trouver une solution avec la France" parce que "les tunnels internationaux se font en deux".