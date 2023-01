Madame Gerbelle, storia di un dono

La storia della guaritrice Giuseppina Pallais raccontata, con parole e musica, dal cantautore valdostano Davide Mancini. A seguire breve aperitivo con l’autore.

La Geppina, alias Giuseppina Pallais, praticava un’arte senza tempo, il secret. La sua casa, immersa nel verde, per anni è stata meta di pellegrinaggio di tanti valdostani, giovani e anziani, che si rivolgevano a Madame Gerbelle per trovare risposte ad ogni tipo di male e che in cambio ricevano ascolto e la restituzione del sorriso.

Davide Mancini - È un cantautore valdostano con alle spalle anni di esperienze in diversi gruppi di musica celtica e rock e tournée in tutta Italia ed Europa. Dopo aver partecipato a manifestazioni di prestigio come Pistoia Blues e Arezzo Wave, nel 2007 pubblica MADAME GERBELLE, il suo album d’esordio, ripubblicato poi nel 2008: il lavoro è stato dedicato a Madame Gerbelle, al secolo Giuseppina Pallais, una nota guaritrice di Saint Christophe, il paese natio di Davide.

Posti limitati. È consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni:

+39 0165 831351

biblioteca@comune.courmayeur.ao.it