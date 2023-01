Luigi Bertschy Presidente della Regione di transizione

Luigi Bertschy ha assunto la presidenza della Regione Valle d'Aosta dopo la presa d'atto delle dimissioni di Erik Lavevaz da parte del Consiglio regionale. "Abbiamo la responsabilità di trovare una maggioranza che sia in grado di affrontare i prossimi tre anni", ha spiegato in un breve intervento in chiusura di seduta. "Oggi parte il primo dei 60 giorni" prima dello scioglimento del Consiglio e delle elezioni anticipate in caso non si trovi una nuova maggioranza. Bertschy, vicepresidente di Lavevaz, ha chiesto "ai colleghi di giunta di mantenere un presidio attivo sugli assessorati" e ha offerto ai capigruppo del Consiglio la "massima collaborazione e la disponibilità ad ascoltare tutti". Con una nota politica: "Se oggi siamo in crisi, come autonomisti dobbiamo essere capaci di affrontare e risolvere i problemi del territorio".

CHI E'

BERTSCHY LUIGI GIOVANNI

Presidente della Regione facente funzione

Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro

Assessore ad interim all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile

Membro gruppo: Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie

Nato il 10 novembre 1965 a AOSTA

Residente a HÔNE





Nato ad Aosta il 10 novembre 1965, è residente a Hône. Diplomato alla Scuola professionale, è impiegato presso la Casa da gioco di Saint-Vincent. Inizia la sua carriera politico-amministrativa nel 1995 con l'elezione a Vicesindaco del Comune di Hône, carica che ricopre fino al 1998, quando diventa Sindaco fino al 2013. Dal 2000 al 2005 è Presidente della Comunità montana Mont-Rose; dal 2010 al 2012 fa parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta. Alle elezioni del 26 maggio 2013 è eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista Union Valdôtaine Progressiste: durante la XIV Legislatura è Capogruppo di UVP, Presidente della quinta Commissione consiliare "Servizi sociali" e Assessore alla sanità, salute e politiche sociali. Dal 2016 al 2017 è Presidente del suo movimento, l'Union Valdôtaine Progressiste.

Alle consultazioni regionali del 20 maggio 2018 conferma la sua elezione in Consiglio Valle nella lista UVP, che confluirà in Alliance Valdôtaine, gruppo nato dall'unione di ALPE e UVP. Nel corso della XV Legislatura è Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti. Alle consultazioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 conferma la sua elezione in Consiglio ottenendo 889 voti nella lista Alliance Valdôtaine - Stella Alpina - Italia Viva: il 21 ottobre 2020, a inizio Legislatura, è nominato Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro oltre che Vicepresidente della Regione. Il 25 gennaio 2023, a seguito delle dimissioni del Consigliere Lavevaz da Presidente della Regione, assume la Presidenza della Regione e l'interim dell'Assessorato dell'ambiente.