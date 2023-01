Giorno della Memoria: Aosta ospita la conferenza-concerto "Musica e identità di un popolo perseguitato"

Venerdì 27 gennaio, alle ore 17,30 nella Sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, è in programma la conferenza-concerto “Musica e identità di un popolo perseguitato”.

L’evento è realizzato dalla Biblioteca regionale Bruno Salvadori in collaborazione con la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale e con il patrocinio dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.

Protagonisti saranno il racconto e la chitarra di Sergio Pugnalin, insieme con gli strumenti klezmer per elezione: il violino di Adriano Coluccio e il clarinetto di Elena Bétemps.

L’incontro offre una diversa prospettiva nel ripercorrere la storia e la cultura del popolo della diaspora, continuamente in bilico tra l’esigenza di salvaguardia della propria tradizione e la necessità di integrarsi nella cultura del paese ospitante.

La musica è la spia rivelatrice di questo rapporto ambivalente. E infatti non vi è una sola musica ebraica, ma delle musiche ebraiche: la musica sefardita raccoglie gli emisferi sonori del mondo arabo e della musica rinascimentale europea; la musica klezmer e la canzone yiddish sono invece espressione dell’altra grande entità sociale e culturale ebraica, quella ashkenazita.

L’evento sarà successivamente disponibile sul canale YouTube dei Forum Musicali della Biblioteca regionale di Aosta, raggiungibile attraverso il portale del Sistema Bibliotecario Valdostano https://biblio.regione.vda.it/