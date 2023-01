GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha approvato il Piano triennale 2023/2025 del fabbisogno del personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta, limitatamente ai profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere, così da poter dare copertura dei posti vacanti. Per far ciò sono stati impegnati complessivamente 825 mila e 848 euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Approvato il bando per l’attivazione delle “Botteghe Scuola” per l’apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell’artigianato di tradizione da realizzarsi nel biennio 2023/2024.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata, per il 2023, la partecipazione a saloni e workshop del turismo, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con le società di gestione degli impianti di risalita valdostane, l’Associazione maestri di sci e la Chambre valdôtaine des Entreprises et des Activités libérales.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state aggiornate le linee di indirizzo per la presa in cura delle persone affette da sindrome fibromialgica con particolare riferimento all’erogazione di prestazioni e farmaci, alla messa a regime del registro regionale, all’avvio di protocolli di sperimentazione clinica.